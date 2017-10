Cervejas para todos os gostos no Campo Pequeno

Primeira edição do evento ‘Cerveja em Lisboa’ começa esta quarta-feira.

03.10.17

Se gosta de cerveja este evento é para si. De quarta-feira a domingo, a Arena do Campo Pequeno recebe a 1ª edição do 'Cerveja em Lisboa'.

No evento vão estar presentes grandes marcas nacionais e internacionais e ainda cervejas artesanais.

A entrada é paga com a aquisição de um copo gravado com o logotipo do evento. Um copo de imperial custa 3€, um copo com pé ou a tradicional caneca custa 5€.

Os copos têm aferição de prova, ou seja, quem pretender apenas provar para ficar a conhecer as várias marcas, pode encher apenas 10cl.

Além das cervejas, também vão estar presentes no evento várias marcas de streetfood.

As portas abrem diariamente às 16h00 e encerram às 00h00 com a excepção de domingo que encerra às 21h00.