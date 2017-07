Chef Ljubomir quer cachet de luxo para novo programa

Stanisic assume que só volta a fazer ‘pesadelo na cozinha’ se lhe “pagarem bem”.

Depois do sucesso de ‘Pesadelo na Cozinha’, o chef Ljubomir Stanisic está em negociações para voltar a conduzir a segunda temporada do formato. Mas o ordenado elevado que exige está a ser um problema, depois de se ter falado que o chef queria ganhar mais do que Cristina Ferreira [que recebe um ordenado fixo de 40 mil euros – que aumenta sempre que tem algum programa extra para além de ‘Você na TV’].Apesar de não confirmar esta exigência, Ljubomir fez saber, em entrevista ao programa ‘5 para a Meia Noite’ que a sua renovação com a TVI está pendente por dinheiro. "Não sei quanto é que a Cristina Ferreira ganha, mas se me pagarem bem volto a fazer o programa, claro", assume o conhecido chef, que se tornou uma estrela desde que aceitou o desafio de fazer ‘Pesadelo na Cozinha’.Recorde-se que, para liderar a primeira edição do formato, Ljubomir aceitou um cachet de três mil euros por programa. No entanto, já fez saber que só está disposto a voltar aos ecrãs da TVI por valores muito superiores aos recebidos durante esta edição.