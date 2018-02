Chefes militares garantem não estar em causa cumprimento das missões das Forças Armadas

Por Lusa | 20:11

Os quatro chefes militares, que alertaram o ministro da Defesa para o défice de efetivos, asseguraram hoje que "não esteve, não está, nem estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas".

Em nota enviada pelo gabinete do Chefe de Estado Maior-General das Forças Armadas a propósito de um memorando do Conselho de Chefes de Estado Maior, os quatro chefes militares reafirmam que o relacionamento institucional com o Governo e designadamente com o ministro da Defesa Nacional tem sido, e continuará a ser, caracterizado pela "correção, respeito, frontalidade e lealdade".

Na mesma nota "lamenta-se que partes do citado memorando tenham sido objeto de divulgação pública nos órgãos de comunicação social" e assegura-se que, "independentemente do diálogo institucional estabelecido no quadro dos processos relativos aos efetivos militares, não esteve, não está, nem estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas".