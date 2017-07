Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chocolate negro nicarágua, da Feitoria do Cacao, premiado

Chocolate recebe medalha de prata em concurso mundial.

10:00

A feitoria do cacao, único fabricante de chocolate em Portugal desde o grão do cacau até à tablete, foi distinguido com o prémio Prata pela Academy of Chocolate Awards 2017, um dos concursos do género mais conceituados do Mundo.



À prova em Inglaterra estiveram mais de 600 chocolates de todo o Mundo. Aquele sobre o qual aqui se escreve é o Negro Nicarágua Nicalizo 76% que, defende a marca, proporciona um paladar complexo, com notas de frutos secos como ameixa preta, damasco ou tâmara e ligeiro toque de madeira no fim, a lembrar um vinho do porto tawny velho.



O chocolate é produzido com cacau comprado ao produtor na origem e elaborado na fábrica em Aveiro – desde a seleção, torragem, trituração, separação das cascas, moagem, temperagem, moldagem e até à embalagem, pelas mãos das duas sócias, Susana Tavares e a japonesa Tomoko Suga.



Além de ter 17 pontos de venda em Portugal, a marca exporta para o Japão, Reino Unido, Espanha e Bélgica.