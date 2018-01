Cidade brasileira que acolhe julgamento de Lula da Silva pede reforço do exército

Por Lusa | 16:19

O prefeito de câmara de Porto Alegre, onde o julgamento de um recurso do ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva será realizado, pediu hoje reforços do exército para garantir a segurança no dia desta audiência.

O julgamento está agendado para 24 de janeiro, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sediado em Porto Alegre, e grupos ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT), formação política do ex-Presidente Lula da Silva, e movimentos sociais têm anunciado que farão protestos em defesa do político nesta cidade.

Temendo confrontos, o prefeito de câmara de Porto Alegre, Nelson Marchezan, enviou um pedido oficial ao Presidente brasileiro, Michel Temer, para ter reforços do Exército e da Força Nacional de Segurança na cidade.