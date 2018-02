Cidade de praias e de um dos maiores carnavais de Itália

Conhecido resort turístico, fez nome e história pelo privilegiado acesso ao mar. Fica entre La Spezia e Pisa.

Por Sérgio A. Vitorino | 18:05

São imperdíveis os passeios noturnos na ‘La Passeggiata’, uma marginal de 3 km onde se multiplicam os restaurantes, cafés e geladarias. Os edifícios de maior interesse histórico ficam também nessa marginal.



Cinco semanas de folia total e sátira à política e ao desporto

Mais de 300 mil pessoas assistem a cada um dos cinco desfiles do Carnaval de Viareggio. Este ano, o primeiro corso teve lugar a 27 de janeiro e o último é amanhã, sendo proclamado o vencedor num espetáculo de fogo de artifício. Desfilam carros alegóricos e máscaras em papel machê com sátira social, política e desportiva. A tradição remonta a 1873, quando ricos se mascararam em protesto contra o valor de taxas. A figura do palhaço Burlamacco - nome do canal que atravessa Viareggio - é a oficial do Carnaval desde 1931.

O acesso ao mar sempre foi o principal atrativo de Viareggio, pequena cidade italiana conhecida pelas suas praias e pelo Carnaval, um dos mais importantes de Itália. Durante anos, Viareggio foi ofuscada por Pisa e a sua famosa torre inclinada.Mas hoje recebe já mais dormidas do que a rival, que fica a apenas meia hora de carro. É que os 10 km de areais (grande parte no Parque Natural Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli), os hotéis de qualidade e o delicioso peixe pescado pela frota local são atrativos suficientes para fazer a diferença.