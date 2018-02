Cientistas alertam para a degradação da Mata Atlântica no Brasil

Por Lusa | 20:39

Noventa e seis cientistas alertaram sobre os perigos da degradação da fauna e da flora da Mata Atlântica, o segundo sistema de florestas mais diversificado da América do Sul após a Amazónia, num estudo hoje publicado.

Os autores do artigo da revista Ecology compilaram dados sobre massa corporal e atributos reprodutivos de 39.850 elementos de 279 espécies diferentes de mamíferos e de 388 outras espécies que vivem na Mata Atlântica, localizada principalmente na costa do Brasil, mas que também está presente em partes da Argentina e no Paraguai.

Antes da degradação, a Mata Atlântica cobria cerca de 1.199.160 quilómetros quadrados, dos quais hoje restam apenas entre 8% e 12% devido à ação humana.