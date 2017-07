Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circuito com cariz solidário para proteção e conservação dos tubarões

Provas de 8 km nas praias da Fonte da Telha, Sesimbra e Santa Cruz.

Por Mário Figueiredo | 13.07.17

Três locais, três corridas na praia, uma festa. É assim que o Circuito Shark Race se apresenta aos concorrentes. Trata-se de três corridas noturnas de 8 km – há uma caminhada de 4 – a disputar na Fonte da Telha, Santa Cruz e Sesimbra .



A primeira etapa realiza-se no dia 29 deste mês na praia da Fonte da Telha (Almada), a segunda disputa-se em Sesimbra (dia 19 de agosto) e a terceira é na praia de Santa Cruz (Torres Vedras) a 23 de agosto.



As distâncias são iguais (8 km), todas as provas são disputadas à noite, na areia. Mais do que um evento desportivo, trata-se também de um conjunto de atividades incluídas, nomeadamente o aquecimento, um espetáculo de stand-up comedy (por João Correia que é o maior especialista em tubarões em Portugal e utiliza a comédia para explicar e sensibilizar as pessoas para a proteção dos mares) e, ainda, um DJ para animar o local. O Circuito Shark Race tem também um cariz solidário com uma parte das receitas das inscrições a reverter a favor da APECE e do Flying Sharks Research Fund, ambas instituições para a proteção dos tubarões.



As corridas na areia têm vindo a ganhar adeptos entre os praticantes do running. Depois da maratona Melides-Tróia, da Corrida do Meco (nudistas) e da Costa da Caparica, surge agora este circuito que visa colmatar essa procura crescente.



No entanto, correr na areia obriga a cuidados especiais, desde o equipamento (deve ser leve), à escolha das sapatilhas e meias (é comum isolar a zona dos ténis e meias com fita adesiva de forma a evitar que a areia entre e se torne um incómodo. Neste caso, por as provas começarem às 21h00 não será necessário o protetor solar, mas é preciso cuidado com a hidratação. São corridas duras, mas num local agradável. Antes de participar deve fazer uns treinos na praia para sentir o terreno e escolher o melhor equipamento. Bons treinos.