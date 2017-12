Clã Aveiro apoia Cristiano Ronaldo

Katia partilhou uma imagem nas redes sociais com a legenda "Presos a Deus e ao amor."

Depois de ter sido conhecida a intenção do Fisco espanhol em deter Cristiano Ronaldo, o clã Aveiro juntou-se à mesa para apoiar o jogador.A irmã Katia partilhou a imagem nas redes sociais e na legenda pode ler-se: "Presos a Deus e ao amor."Cristiano Ronaldo partilhou, esta terça-feira, uma fotografia em que aparece com os três filhos mais novos e aproveitou a imagem para deixar uma aparente mensagem ao fisco espanhol."Estou PRESO a estes bebés lindos ahaha", disse o jogador português, numa aparente resposta ao facto de terem sido publicadas declarações de uma responsável do fisco espanhol, em que a mesma garante que Ronaldo já devia estar preso por alegada fuga ao fisco.