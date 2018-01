Mãe e irmã de CR7 jantam com pastor na noite de celebração.

Por Rute Lourenço | 01:30

No sábado festejou o aniversário entre amigos e um dia depois rumou a Marbella com Cristiano Ronaldo para uma escapadela romântica. Georgina Rodríguez deu várias festas para assinalar os seus 24 anos, mas em todas elas foi notória a ausência de qualquer familiar do namorado.