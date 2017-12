Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláudia Campo é o novo amor de Pinto da Costa

Casal foi visto de mãos dadas num hotel em Chaves.

20.12.17

Jorge Nuno Pinto da Costa está a viver um novo amor. Cláudia Campo é a mais recente conquista do presidente do FC Porto, e os dois têm-se mostrado muito apaixonados.



O casal conheceu-se há cerca de três anos no local de trabalho de Cláudia Campo, uma agência do banco Santander, onde aliás, Pinto da Costa é cliente.



O presidente do FC Porto, de 79 anos, e a bancária, de 40, foram vistos juntos de mãos dadas junto ao Vidago Palace Hotel, em Chaves.