Cláudia contra estratégia de vitimização de Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting e ex acertam guarda.

08:21

A ex-mulher de Bruno de Carvalho, Cláudia Dias Gomes, negou este domingo que tenha colocado um processo a Bruno de Carvalho e revelou que foi o presidente do Sporting que lhe interpôs uma ação judicial, "com o intuito de resolver questões pontuais".



Essas questões terão a ver com a guarda partilhada da filha de ambos, Diana, de três anos.



Um dia depois de Bruno ter publicado uma foto da filha com a legenda "Ninguém te vai afastar de mim" e a seis dias da AG do Sporting, Cláudia escreveu que não permitirá que a filha seja "envolvida numa estratégia de vitimização ou desculpabilização em questões ou campanhas eleitorais".



Festa depois da vitória

Bruno de Carvalho festejou ontem o 46.º aniversario numa festa privada no Café In, em Lisboa. O presidente do Sporting chegou na companhia da mulher, Joana Ornelas, depois de ter assitido em Alvalade à vitória do Sporting sobre o Feirense.