Cláudia Jacques mostra corpo invejável aos 52 anos

Relações-públicas não dispensa uma alimentação saudável.

09:05

De férias na Quinta do Lago, no Algarve, Cláudia Jacques, de 52 anos, exibe curvas de fazer inveja.



A relações-públicas, que tem vários cuidados com o seu corpo, tem divulgado alguns momentos nas redes sociais.



A também modelo, recorde-se, afirmou recentemente que não dispensa as idas diárias ao ginásio nem uma alimentação saudável.



"Não passo fome e escolho tudo aquilo que como. Faço asneiras de vez em quando", disse.