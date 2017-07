Rivais não se falam por causa de Pedro Teixeira.

Por Patrícia Bento | 01:31

Depois de Cláudia Vieira, de 39 anos, ter sido vista a discutir com João Alves durante um festival de música em Lisboa, o mesmo aconteceu agora com a ‘rival’ Sara Matos, de 27, que foi fotografada num clima tenso com Pedro Teixeira, mas no Algarve.