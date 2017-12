Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláudia Vieira viaja com o namorado

Atriz descansa em família em Londres.

19.12.17

Com uma pausa nas gravações da novela ‘Paixão’ (SIC), Cláudia Vieira rumou até Londres, Inglaterra, para uma viagem muito especial.



A atriz tem dado a conhecer a capital britânica à filha, Maria, de sete anos, fruto do antigo relacionamento com Pedro Teixeira, e partilhado vários momentos.



"Natal em Londres", escreveu numa das legendas.



Além dos momentos com a filha, Cláudia surpreendeu os seguidores ao publicar uma rara imagem ao lado do namorado, João Alves, de mãos dadas.



A atriz e o empresário estão juntos há cerca de três anos, mas têm mantido uma relação sempre muito discreta.