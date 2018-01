"Não é um crime e não ofende ninguém", escreveu o comentador.

Cláudio Ramos partilhou uma fotografia nu nas redes sociais, esta quarta-feira, e vários foram os seguidores que criticaram a atitude do comentador.Depois de algumas denúncias à imagem onde Cláudio se comparava a Ricky Martin, a rede social Instagram apagou a fotografia."Publiquei ontem uma foto minha numa paródia a uma do Ricky Martin. Com a legenda ‘Se o Ricky Martin pode eu também posso’. Pelos vistos não! Alguém achou que não. Denunciou e o Instagram, uma pessoa séria, retirou a publicação. É uma fotografia o resto está nos olhos de cada um. Não é um crime e não ofende ninguém. A outra desapareceu, aqui fica a comparação, até que voltem a denunciar. Bom dia!", escreveu Cláudio que voltou a republicar as fotografias.