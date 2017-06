Colegas excluídas do casamento de Andreia Rodrigues

As ausências mais notadas do casamento de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira foram o pai da apresentadora, com quem cortou relações, e a mãe do diretor da SIC Caras, que se encontra a recuperar de uma queda. No entanto, também foram excluídos da lista de convidados os rostos da estação de Carnaxide com quem Andreia Rodrigues já trabalhou.