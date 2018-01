Cólera já matou oito pessoas na cidade angolana do Uíge

250 casos de pessoas infetadas.

O número de vítimas mortais provocadas pelo surto de cólera na cidade do Uíge, no norte de Angola, aumentou para oito, divulgaram este domingo as autoridades daquela província.

De acordo com o chefe do departamento de Saúde Pública da província do Uíge, Manuel Bunga, nas últimas 24 horas registaram-se 27 novos casos e uma morte, elevando para 250 o total de pessoas afetadas por este surto de cólera.

Segundo Manuel Bunga, 33 pessoas estão nesta altura internadas no centro de tratamento de cólera entretanto instalado no Uíge, tendo as equipas médicas no local recebido ainda um reforço de três especialistas da organização internacional Médicos Sem Fronteiras.