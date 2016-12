Acidente faz cinco feridos e corta trânsito em Viana do Castelo

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou hoje cinco feridos, dois deles crianças, e obrigou hoje ao corte total desde as 17:26 da Estrada Nacional (EN) 203, em Deocriste, Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da GNR.



De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "as duas crianças sofreram ferimentos ligeiros, sendo que, dos três adultos, um ficou ferido com gravidade".



Após desencarceramento, os cinco feridos foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.









Ao local compareceram quatro viaturas e onze operacionais dos bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo e meios do INEM.



Estrada Nacional 203 em Viana do Castelo já foi reaberta ao trânsito

A Estrada Nacional 203, em Deocriste, Viana do Castelo, foi reaberta ao trânsito às 19:30 de hoje, depois de ter estado cortada duas horas devido a um acidente que provocou cinco feridos, disse à Lusa fonte da GNR.



A estrada foi cortada às 17:26, devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros, que provocou cinco feridos, dois deles crianças.



Em declarações à agência Lusa, uma fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, informou que a circulação foi restabelecida às 19:30.



Segundo a GNR Viana do Castelo, "as duas crianças sofreram ferimentos ligeiros, sendo que, dos três adultos, um ficou ferido com gravidade".



Após desencarceramento, os cinco feridos foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.



A GNR adiantou que a colisão frontal, que envolveu um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, ocorreu nas proximidades da fábrica do grupo Europac, sendo ainda desconhecidas as suas causas.



No local, estiveram quatro viaturas e 11 operacionais dos bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo e meios do INEM.



