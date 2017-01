Combater o frio com atividade física

As luvas devem ser em licra, pois aquecem e são mais confortáveis, mantendo a temperatura. As luvas de lã aquecem muito e tornam-se incómodas com o desenrolar do treino. As calças de licra são fundamentais. Aquecem e não dificultam os movimentos, mesmo com a transpiração. Além disso, são fundamentais para aquecer os joelhos, evitando qualquer tipo de lesão.



Com os pés deve utilizar meias confortáveis e sapatos adequados. No final da sessão deve ter roupa seca e, de preferência, tomar logo o banho.



Evitar o treino muito cedo ou muito tarde também ajuda... Bons treinos!



As baixas temperaturas obrigam a cuidados especiais durante os treinos, seja numa caminhada, corrida ou na bicicleta. Gorros, luvas, licras e corta-ventos, vale tudo para manter o conforto durante o treino, mas há outros cuidados a ter.O inverno não é altura para mostrar as pernas ou treinar de manga curta. Se não treina dentro de um ginásio, então tem de se adaptar às condições climatéricas. Treinar com frio é diferente de treinar à chuva. As baixas temperaturas obrigam a cuidados especiais, a começar pelo pré-treino. É preciso reforçar as defesas do corpo contra a gripe com vitaminas (vitamina C) ou até com medicamentos antigripe.O equipamento a utilizar tem também de ser diferente. Deve correr agasalhado, sem, no entanto, sufocar. Tal como no dia a dia, deve recorrer a várias camadas de roupa. Uma camisola de manga comprida ou um corta-vento podem ser o suficiente para aquecer o tronco. No entanto, o problema passa pelas extremidades do corpo.