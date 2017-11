Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comida caseira repleta de Magia

Localizado no centro histórico da Covilhã, desde abril que o restaurante confeciona comida tipicamente beirã.

Por Alexandre Salgueiro | 22:50

Aberto desde abril, o restaurante Repleto de Magia, no centro histórico da Covilhã, rapidamente se tornou uma referência. Um sucesso que se deve, em larga medida, ao conceito que introduziu na oferta gastronómica da cidade: cozinha saudável e caseira à base dos sabores da Beira Interior.



Aberto para almoços e jantares de segunda a sexta-feira, o restaurante oferece em cada dia duas sopas e cinco pratos diferentes. Todos confecionados na hora e cozinhados à base de produtos regionais. Dos vegetais ao vinho, passando pelo azeite e ervas aromáticas, os produtos são adquiridos diretamente aos produtores e cooperativas locais. O arroz doce da avó, a feijoca beirã e a sopa de peixe são já pratos de referência.



A decoração sóbria, mas calorosa, bem como a dimensão reduzida do espaço, cuja lotação não ultrapassa os 36 lugares, permite um ambiente intimista e um envolvimento quase familiar. E até o processo de confeção dos pratos pode ser acompanhado pelos clientes, já que a cozinha é aberta.



Mas outro dos trunfos prende-se com a aposta na música ao vivo todas as quintas-feiras e as noites de tertúlia às terças, onde há sempre espaço para declamação de poesia.