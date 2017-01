Concorrente da 'Casa dos Segredos' sofre transformação brutal

O que achou desta notícia?







A ex-concorrente da Casa dos Segredos Juliana Dias partilhou com os seguidores das redes sociais uma foto que está a chocar pela brutal transformação que sofreu.Apesar de manter o cabelo loiro e as roupas em tons rosa, a"barbie" da quarta edição do realiy show da TVI, como era conhecida, está irreconhecível, engordou alguns quilos e colocou silicone no peito.Veja na fotogaleria acima o antes e depois da jovem.