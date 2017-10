Concorrente do 'Biggest Deal' mexe no nariz enquanto prepara pizza

Negócios de reality show da TVI estão sem clientes.

01:30

Os negócios do reality show da TVI, Biggest Deal, não estão a ter o sucesso esperado. A falta de clientes é uma das principais preocupações dos concorrentes que têm falado do assunto de uma forma constante.

A maioria dos clientes que aparecem são amigos dos participantes ou famosos. Esta semana foi a vez de Lara, uma ex-concorrente do Big Brother 3 que foi até à casa mais vigiada do país para almoçar.



A jovem pediu várias pizzas e tudo parecia ir bem. O que ela não sabe é que um dos cozinheiros, antes de meter mãos ao trabalho, andou a mexer no nariz.

O concorrente em causa é o modelo, de 40 anos, Valter Carvalho que enquanto preparava as pizzas colocou os dedos dentro das narinas.



O momento está a ser muito comentado pelos seguidores do programa nas redes sociais.