Ronaldo de "consciência tranquila" com acusação de fuga ao fisco

O futebolista português Cristiano Ronaldo declarou esta quarta-feira estar tranquilo perante as notícias de evasão fiscal pela justiça espanhola, que acusa o jogador de defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros.

Na partida da comitiva da seleção portuguesa de futebol que vai disputar a Taça das Confederações, na Rússia, o 'capitão' da seleção foi questionado à entrada da porta do Aeroporto Humberto Delgado por uma equipa de televisão espanhola, que o confrontou com as últimas notícias dos jornais.

"(Estou de) consciência tranquila", atirou, de longe, Ronaldo, deixando ainda uma garantia sobre a sua serenidade face a esta polémica: "Sempre tranquilo".



Real Madrid sai em defesa do jogador

O clube do Ronaldo, emitiu esta quarta-feira um comunicado em que defende o jogador português.

Num comunicado publicado em português na versão lusa do site oficial, os merengues dizem acreditar plenamente na inocência do jogador.



"O Real Madrid C. F. mostra plena confiança no nosso jogador Cristiano Ronaldo, que de acordo com o nosso entendimento actuou conforme a lei quanto ao cumprimento das suas obrigações fiscais.



Cristiano Ronaldo sempre mostrou uma clara vontade de cumprir com todas as suas obrigações tributárias desde que chegou ao Real Madrid C. F. em Julho de 2009.



O Real Madrid C. F. está absolutamente convicto de que o nosso jogador Cristiano Ronaldo irá provar a sua total inocência neste processo.



O Real Madrid C. F. espera que a Justiça actue com a maior celeridade possível para que, o quanto antes, seja provada a sua inocência".

