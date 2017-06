Fernando Santos desvaloriza críticas ao vídeo-árbitro e diz que "perfeito, só Deus"

"Nós jogadores temos que pensar que isto veio para ajudar. Veio beneficiar o futebol. Temos que dar o seu crédito e temos que apoiar", disse o defesa-central.



Pepe também abordou o vídeo-árbitro, que na primeira jornada levou, por exemplo, à anulação de um golo a Portugal, considerando que o novo sistema "veio para ajudar" o futebol."Nós jogadores temos que pensar que isto veio para ajudar. Veio beneficiar o futebol. Temos que dar o seu crédito e temos que apoiar", disse o defesa-central.O Portugal-Rússia está marcado para as 18:00 locais (16:00 de Lisboa) e terá arbitragem do italiano Gianluca Rocchi.

O selecionador português, Fernando Santos, confia que o sistema do vídeo-árbitro poderá ser melhorado no futuro e considerou que, na Taça das Confederações de futebol, não vale mais a pena discutir a nova tecnologia."Não vale a pena falar mais sobre como podia ser ou deve ser. É assim como está e temos que aceitar. Depois da competição, os próprios responsáveis irão de certeza avaliar. Nada é perfeito, só Deus. O futuro dirá se haverá alterações. Tenho a certeza que as pessoas responsáveis vão tomar as melhores decisões", afirmou Fernando Santos.O selecionador português falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, da segunda jornada do grupo A da Taça das Confederações.