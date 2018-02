Conheça Bayeux, a primeira cidade francesa libertada pelos Aliados

História está bem presente nesta localidade do norte do país. Há excursões às praias do desembarque.

Cemitério com quatro milhares de militares

No cemitério militar da Commonwealth em Bayeux estão sepultados 4144 soldados de dez nacionalidades. Durante a II Guerra Mundial, a maioria daqueles que morreram na batalha da Normandia foi aqui enterrada. Em frente ao cemitério encontra-se um memorial construído em honra dos que não resistiram. Na mesma cidade também é possível visitar o museu da batalha da Normandia. A história é aqui apresentada num espaço com 2000 m², onde se pode assistir a projeções de filmes que documentam a época.



História medieval

É uma das relíquias que põem a cidade no mapa. A tapeçaria de Bayeux é representada por um tapete bordado com 70 metros de história medieval contada através de 58 painéis. Por volta de 1070, Odo, bispo de Bayeux e meio-irmão do duque da Normandia, encomendou a realização de um bordado em linho para comemorar a vitória e a conquista normanda da Inglaterra. Está no Museu da Tapeçaria e representa diversas cenas quotidianas da nobreza. Tapeçarias à parte, os jardins que incorporam a atmosfera encantadora da cidade não conseguem passar despercebidos. Ideais para um passeio na pausa entre os museus e outras atrações.







No norte de frança há uma cidade onde o tempo passa devagar, com a memória de um passado de guerra que permanece viva em cada esquina. É Bayeux, a primeira urbe do país a ser libertada pelos Aliados após o desembarque de 6 de junho de 1944 (o Dia D), durante a Segunda Guerra Mundial.Escolas e outros espaços foram transformados em hospitais improvisados para tratar dos feridos da batalha da Normandia e para ali transportados. Há quem passe por Bayeux apenas pela curiosidade de conhecer as praias onde ocorreu o desembarque das tropas aliadas. Para isso, há excursões a partir da cidade para a praia de Omaha e para Pointe du Hoc, um rochedo à beira mar, onde poderá prestar uma homenagem aos soldados.