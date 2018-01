Conheça o excêntrico filho da socialite que mandou matar o marido

David Motta sempre apoiou a mãe, mesmo depois desta ser condenada a 23 anos de prisão.

David Motta é o grande apoio da mãe, Maria das Dores, que teve direito à sua primeira saída precária, depois de ter cumprido 10 dos 23 anos de prisão a que foi condenada por ter encomendado a morte do marido, o empresário Paulo Cruz, em 2007.

Apesar de viver em Nova Iorque, nos EUA, o jovem viajou até Portugal para apoiar a mãe. David foi buscar Maria das Dores à porta do Estabelecimento Prisional de Tires e encaminhou-a para um carro conduzido por um motorista sem prestar qualquer declaração.

Mas quem é afinal o excêntrico David Motta que posa de forma ousada para as câmaras e veste-se de forma extravagante?

David é o filho mais velho do primeiro casamento de Maria das Dores. Estudou Belas Artes na L’École des Métiers de la communication, em Nova Iorque, nos EUA. A sua primeira experiência profissional foi na Vogue norte-americana, em 2006.

Atualmente, David trabalha como diretor de arte, produtor de moda, figurinista e consultor criativo. No site pessoal, o filho de Maria das Dores partilha alguns dos seus trabalhos.

Ao longo dos anos, David mantém o estilo excêntrico que sempre o caracterizou. Do seu círculo de amigos fazem parte José Castelo Branco e Betty Grafstein.

Durante o julgamento, o artista fez sempre questão de apoiar a mãe com a sua presença. Era inclusive testemunha de Maria das Dores, mas nunca falou.

Para o pai do empresário morto "foi pena". A presença de David no julgamento "foi só para se exibir" com malas e roupa de senhora.

David tem um irmão mais novo, fruto da relação de Maria das Dores com Paulo Cruz, vítima deste crime que chocou Portugal em 2007.