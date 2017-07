Saiba tudo sobre o iate de Cristiano Ronaldo

Craque costuma alugar embarcações de luxo para férias com família e amigos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12.07.17

Esta não é a primeira vez que Ronaldo aluga um luxuoso iate para passar férias em alto mar. O craque português tem por hábito recorrer sempre à mesma empresa de aluguer de iates para o levar nas aventuras com amigos e família para vários destinos como Ibiza, Formentera, Maiorca, Sardenha, Córsega, entre outros.

Desta vez, o craque escolheu um exclusivo iate com 27 metros de comprimento, em que o design e engenharia interior e exterior são marca de excelência.

O iate tem capacidade para até seis pessoas mais três tripulantes, mas Ronaldo teria a bordo do iate mais do que o número permitido de convidados. A embarcação dispõe de três luxuosas cabines: uma suíte, uma cabine com cama de casal e outra com três camas individuais.

O iate atinge uma velocidade máxima de 37 nós, navegando a uma velocidade de cruzeiro a 34 nós. Dispõe de dois motores a diesel MTU (16V 2000 M91)de 2 mil cavalos e tem reservatórios de combustível com capacidade para oito mil litros. Tem uma autonomia de 380 milhas náuticas.

Os tanques de água da embarcação, que providenciam água para as casas de banho, armazenam 2 mil litros de água fresca.

O modelo escolhido por Ronaldo foi fabricado em 2009. Foi esta embarcação que foi alvo de uma inspeção da Autoridade Tributária espanhola.