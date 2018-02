Contrabando com paladares à americana

Tudo legal para quem aprecia uma boa carne fumada.

Por Paulo Fonte | 10:30

O proprietário, José Traitolas, defende um objetivo concreto, que passa por "ter uma experiência acima da média com um preço mediano", numa viagem que pode passar por tacos mexicanos de tempura de peixe ou de frango ou um ceviche de salmão acompanhado de puré de batata doce.



Atenção, no entanto, às carnes fumadas, as estrelas da companhia. Para ajudar à festa há um smoker com um aroma a madeira queimada enquanto a carne apanha o fumo durante quatro horas a baixas temperaturas.



As ‘ribs’ de porco ou vaca, grelhadas e cobertas com molhos como o BBQ ou o Honey Chipotle têm muita saída. Preços rondam os 12 €.

A casa tem nome de ilegalidade, mas é difícil não cair nesta tentação. E já vai saber-se porquê. O Contrabando, na avenida 24 de Julho, em Lisboa, abriu há poucos meses mas já conquistou o coração dos apreciadores da boa carne.Sem atropelar a lei, apenas com as propostas irrecusáveis servidas à mesa. E são elas a comida sul-americana e carnes grelhadas à boa maneira dos EUA.