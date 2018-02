Coreia do Norte celebra com desfile militar aniversário das forças armadas

Mais de dez mil tropas treinaram para se apresentar na parada.

Por Lusa | 07:29

A Coreia do Norte celebrou hoje o 70.º aniversário da fundação das suas forças armadas com um desfile militar em Pyongyang, um dia antes da abertura na Coreia do Sul dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"O Governo sul-coreano tem conhecimento de que o desfile militar começou em Pyongyang antes do meio-dia" (04:30 em Lisboa), disse uma fonte da Defesa, em Seul.

Mais de dez mil tropas treinaram para se apresentar na parada e residentes praticaram em praças de Pyongyang com ramos de flores em plástico que serviram para formar 'slogans' durante o desfile.