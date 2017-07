Coreia do Norte prepara-se para inundações com chegada da monção

Governo quer impedir repetição de tragédias como a de 2016, que matou 140 pessoas.

Por Lusa | 10.07.17

As autoridades norte-coreanas ativaram um contingente para prevenir inundações, com a chegada das chuvas de monção de verão, para evitar danos como os registados no ano passado no nordeste do país, informaram esta segunda-feira os 'media' estatais.



"Estamos conscientes da importância de evitar que as inundações danifiquem os cultivos. Estamos a trabalhar para evitar possíveis inundações e danos provocados pelo vento", afirmou um representante do Ministério do Agricultura, num comunicado à rádio estatal norte-coreana, citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.



As províncias de Ryanggang e Hamyong do Norte e Sul foram gravemente atingidas em agosto de 2016 pelas chuvas, que causaram pelo menos 140 mortos e 400 desaparecidos.



O regime norte-coreano, que classificou essas tempestades como as piores em sete décadas, foi obrigado a destacar um vasto contingente para reparar os danos e assistir os afetados.



O principal diário do país, o Rodong Sinmun, publicou na semana passada um relatório da agência meteorológica norte-coreana, que espera que a época de chuvas comece em meados de julho, esperando-se também fortes ventos em diferentes pontos do país.



O jornal instava a população a construir diques e tomar outras medidas para evitar que os terrenos agrícolas fiquem submersos.



Nos últimos meses, o país teve de lidar com outro problema meteorológico, a seca, nas províncias ocidentais.



Os meios de comunicação norte-coreanos informaram que o regime teve de enviar camiões cisterna e equipas de bombeiros à província de Hwanghae do Sul, umas das mais afetadas pela falta de chuva.