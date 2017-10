Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correr ao som do Rock n’Roll na zona ribeirinha da capital

Alguns conselhos para quem vai participar na corrida da Vasco da Gama.

Por Mário Figueiredo | 10:30

Serão mais de 20 mil atletas aqueles que participam este domingo na Maratona Rock n’ Roll, meia e mini-maratona. Haverá duas partidas, uma que acontece em Cascais e outra na ponte Vasco da Gama. E, também, duas metas: no Parque das Nações e na Praça do Comércio.



Independentemente de correr a maratona, meia ou mini deve deixar tudo preparado na véspera. Equipamento (para a prova e muda de roupa no final), dorsal (sem ele não chega à ponte). Deve também planear a viagem para a Gare do Oriente. Se vai acompanhado, marque com antecedência o encontro.



Pequeno-almoço. Fundamental tomar um pequeno-almoço reforçado. É muito o tempo de espera até à partida.



Transporte. O transporte para a ponte Vasco da Gama tem de ser feito obrigatoriamente nos autocarros disponibilizados pela organização. Não guarde para ir nos últimos, sob pena de ficar em terra.



Partida. Quando chegar ao local da partida aproveite para usufruir da paisagem de um local privilegiado que é a ponte Vasco da Gama. Se só vai participar na mini, deixe a linha da frente para aqueles que vão correr a meia-maratona com objetivos de tempos.



Prova. Durante a prova usufrua do ambiente, da paisagem e do exercício físico. Haverá bandas espalhadas pelo percurso que dão música aos atletas, ou não se tratasse da Rock n’ Roll maratona. Aproveite e tire umas fotos...

HIDRATAÇÃO. Apesar do outono, as temperaturas continuam elevadas. Isso obriga a cuidados especiais. A hidratação é fundamental, tal como um protetor solar e um equipamento de cores claras e leve.



Meta. A mini vai terminar no Parque das Nações, como sempre, mas a Meia e a Maratona terminam na Praça do Comércio. Os transportes públicos (autocarros, metro e comboios) são gratuitos das 7h00 às 19h00. Não hesite em utilizá-los. Um bom desempenho para todos!