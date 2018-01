Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correr até ao fim da Europa

Prova tem a meta no Cabo da Roca, a Ponta mais Ocidental da Europa.

Por Mário Figueiredo

A Corrida Fim da Europa, com partida em Sintra e chegada ao Cabo da Roca, tem vindo a ganhar adeptos e prepara-se para bater todos os recordes na sua 28.ª edição. Trata-se de uma prova difícil, mas que tem cativado participantes.



A prova, a decorrer dia 28 deste mês, tem 16 945 metros (medida oficial) e começa junto à fonte Mourisca, na Volta do Duche. A meta está instalada no Cabo da Roca, o principal atrativo da corrida. O aumento de participantes levou a organização a criar duas partidas (10h00 e às 10h15). A organização justifica esta decisão com o facto de os primeiros quatro quilómetros serem a subir e não suportarem um pelotão de mais de dois mil participantes sem que os últimos atletas a partirem não sejam forçados a caminhar. No entanto, a classificação final terá em conta a diferença entre as partidas.



O percurso é duro e a distância supera a ‘standard’ das corridas de estrada, 10 km. No entanto, são as paisagens de Sintra e Cabo da Roca os principais trunfos.



O único senão é o facto da partida e chegada serem em locais diferentes, mas a organização colmatou esse problema com transportes de autocarro Sintra-Portela, antes e depois da prova. Contudo, é necessário aos atletas manifestarem essa vontade no ato da inscrição, com um custo adicional de dois euros. O transporte dos sacos dos atletas da partida para a meta também está assegurado.



Nesta altura, a terceira fase, cada inscrição custa 18 euros,, mais dois se optar pelo transporte. Esta corrida mais vocacionada para os atletas populares tem vindo a subir o nível competitivo. Bruno Lourenço foi o vencedor masculino no ano passado, com o tempo de 1:01.13, enquanto nas senhoras foi Tânia Fernandes a primeira a cortar a meta com 1:12.46. Tempos que atestam a dificuldade do percurso.



Uma corrida a não perder, pelas belas paisagens e pela atividade física. Bons treinos!