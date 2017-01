Correr na baía

É uma oportunidade para os atletas de pelotão desfrutarem de um dia diferente numa das zonas mais belas do País. É que além da vertente competitiva e da participação num evento singular, este ano a prova disputa-se a 26 de fevereiro (normalmente era no primeiro fim de semana de fevereiro), precisamente o fim de semana do Carnaval.



Aliás, este é também um dos atrativos propostos pela organização, pois Cascais, não sendo um dos habituais destinos, também conta com desfiles e muita animação. Mais, a organização aconselha mesmo os atletas a participarem mascarados. Na véspera da prova principal haverá uma corrida para as crianças. Ao todo são esperados cerca de quatro mil atletas. Seja um deles. Bons treinos!



Os 20 km de Cascais eram uma das mais emblemáticas provas do calendário Nacional, mesmo sem contarem com os melhores atletas da atualidade. Apesar das 33 edições, este ano passará a meia-maratona, mas manterá a beleza do percurso. A pouco mais de um mês, é este o desafio que deixamos.Participar num evento com história e com uma beleza singular, com partida e chegada à baía de Cascais e com uma passagem pela Boca do Inferno, sempre com o Atlântico como fundo.O percurso é um dos mais bonitos, mas está longe de ser um dos mais fáceis. É que a partida em direção à praia do Guincho (onde será feito o retorno) é ligeiramente a subir, o que torna o regresso doloroso e com muito vento. Aliás, é uma das principais causas da redução de participantes e da ausência das principais figuras, pois impossibilita a obtenção de bons resultados.