Corrida de 5 km solidário no combate ao cancro da mama

Evento disputa-se no Parque das Nações e é limitado a 12 mil participantes.

Por Mário Figueiredo | 10:00

A ‘Corrida Sempre Mulher’ disputa-se no próximo dia 29 no parque das Nações, em lisboa, e promete juntar 12 mil participantes num evento de elevado cariz solidário que visa angariar fundos para o combate ao cancro da mama.



A prova/passeio tem a distância de 5 quilómetros e uma parte da inscrição vai reverter a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.



A vertente competitiva desta prova é apenas aberta a mulheres maiores de 16 anos, no entanto os homens podem participar no passeio. Afinal, também eles estão sujeitos ao cancro da mama.



Este ano, a novidade é a possibilidade de os participantes levarem os seus animais de estimação (cães e gatos), mas para isso terão de proceder a uma inscrição dos mesmos. A partida e a chegada está localizada junto ao Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações.



O programa inclui uma aula coletiva de aeróbica que visa um aquecimento para a corrida e a caminhada. O embaixador da prova continua a ser Tony Carreira.



A presença num evento destas características obriga a algum treino e cuidados com o equipamento. Este tipo de provas/passeio conquistam participantes que não praticam atividade física com regularidade. Por isso, se pretende ser um dos 12 mil participantes deve começar pela caminhada. Escolha umas sapatilhas próprias para a corrida (mais leves e maleáveis) e um equipamento desportivo, como um fato de treino. Deve ser leve e largo. Depois é necessário fazer algumas caminhadas de preparação. Evite os transportes ou viagens curtas de carro e vá a pé. Troque o elevador pelas escadas e ao fim de semana pode fazer uma caminhada por um jardim próximo de casa.



São apenas 5 km, mas não são fáceis para quem não está habituado a andar. Cuidado com a hidratação. Se vai levar o seu animal, ele também deve praticar consigo. Bons treinos!