Corrida dos namorados

Prova tem seis quilómetros e é disputada no estádio Universitário de Lisboa.

Por Mário Figueiredo | 18:02

O crescimento do movimento running tem proporcionado o aumento significativo de provas direcionadas a determinados alvos. A Corrida dos Namorados, ou Love Run, é uma das que têm registado maior crescimento em Portugal.



Qualquer tema é bom para praticar desporto. E se essa temática puder juntar casais de namorados ou casados, melhor ainda.



É isso que propõe a Corrida dos Namorados, uma iniciativa da Xistarca a ter lugar amanhã, dia 17, no Estádio Universitário de Lisboa. Uma prova em que os solteiros também podem participar.



O lema é ‘Unidos num só objetivo… cruzar a linha de chegada ao mesmo tempo!’. Perante este desafio, a organização garante que "não importa o ritmo, o importante é compartilhar o prazer da atividade física num ambiente de natureza e envolvidos por uma atmosfera de romantismo e cumplicidade". As distâncias são mais curtas do que o habitual, de forma a proporcionar a participação de um maior número de casais. A prova principal tem seis quilómetros e há uma caminhada com três. As mulheres e os solteiros partem primeiro, pelas 16h00, os namorados/maridos partem três minutos depois, mas o casal tem de cortar a meta ao mesmo tempo. É assim que será determinada a classificação final, que tem apenas dois escalões: a soma de idades do casal, abaixo ou acima dos 75 anos.



A prova no Estádio Universitário de Lisboa, com partida e chegada na pista de tartan, realiza-se, curiosamente, três dias após a data oficial do Dia dos Namorados. Os prémios são direcionados para o casal, como massagens para os três primeiros classificados. Haverá também medalhas e troféus e uma prenda-surpresa para a mulher. Independentemente dos prémios, esta é uma iniciativa que visa unir casais na prática comum da atividade física. A não perder, quer a competir ou a ver. Bons treinos!