Cristas deteta "problemas de gestão" após visita a Hospital de Cascais

"Aquilo que sentimos é uma necessidade de melhor continuar a organizar os cuidados de saúde prestados às populações", referiu Assunção Cristas.Após uma visita ao Hospital de Cascais e depois de se ter reunido com a administração, a líder democrata-cristã disse ter constatado que "há muita capacidade instalada que não está suficientemente rentabilizada"."Passámos por áreas que podiam ser mais bem utilizadas e isto não joga com as críticas de haver listas de espera. Há uma necessidade de se perceber porque é que não se utiliza melhor. Foi-nos dito que há constrangimentos orçamentais que não permitem maior contratualização destes serviços", acrescentou.Assunção Cristas concluiu, por isso, haver um "problema de gestão, de planeamento e de trabalhar em rede com os vários hospitais"."Quando as urgências aqui entopem é provavelmente porque houve outros hospitais próximos que têm planos de contingência que não estão a receber utentes urgentes e isto cria pressões que são desnecessárias. Isto, às vezes, não tem a ver com a qualidade do serviço prestado ao doente, mas tem a ver com outras questões, muitas vezes de ordem ideológica e isso sentimos bem", concluiu.