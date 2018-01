Cristas questiona se há "má gestão" no Serviço Nacional de Saúde

Por Lusa | 16:55

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, questionou hoje se existe "má gestão" na saúde, dada a degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e perante as garantias de reforço de profissionais, consultas e cirurgias dadas pelo primeiro-ministro.

"O que é que se está a passar na saúde? É incompetência, é ma gestão, é dinheiro gasto onde não deve ser gasto? O que é que se passa? Se tudo o que o senhor primeiro-ministro diz é verdade, como é que os resultados podem ser estes, como podem ser cirurgias adiadas, consultas adiadas, listas de espera a aumentar, descontentamento a aumentar?", interrogou Assunção Cristas.

A líder centrista questionava o primeiro-ministro, António Costa, no debate quinzenal na Assembleia da República.