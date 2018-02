Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristianinho brilha ao lado do pai

Filho de Cristiano Ronaldo volta a ser estrela de sessão fotográfica para marca CR7.

08:22

Cristiano Ronaldo voltou a escolher o filho mais velho para ser a estrela da coleção de roupa infantil da marca CR7.



Cristianinho, de sete anos, volta, assim, a brilhar numa sessão fotográfica, mostrando à-vontade a posar sozinho ou ao lado do pai.



Descontraído, o menino segue as pisadas do pai, que se mostra cada vez mais orgulhoso da família que construiu e que conta já com quatro filhos: Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo e a bebé Alana Martina, fruto da relação com Georgina Rodríguez.



"Ser pai é a melhor coisa que me aconteceu e isso faz-me imensamente feliz. Aproveito todos os momentos com os meus filhos", confessou recentemente o craque português, que promete que a família não ficará por aqui.