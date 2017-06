Cristianinho sem a companhia do pai e da avó no aniversário

Cristianinho não teve a companhia das duas pessoas mais importantes da sua vida no dia do aniversário. O pai, Cristiano Ronaldo, estava na Rússia devido aos compromissos da seleção nacional portuguesa na Taça das Confederações. Já o paradeiro de Dolores Aveiro não foi confirmado, mas a Flash! avança que a matriarca da família Aveiro estará nos Estados Unidos para ir buscar Eva e Mateo, os gémeos de CR7.

Ronaldo fez questão de marcar o dia especial do filho através de uma videochamada. O craque, que viajou para a Rússia no passado dia 14, publicou no Instagram uma imagem do momento com a legenda: "PARABÉNS amor do pai. Estás a ficar um homem. Orgulhoso de ti, em breve estamos juntos. Amo-te".

Também Dolores Aveiro usou as redes sociais para dar os parabéns ao filho mais velho de Cristiano. Através de uma sequência de imagens publicadas no Instagram, a avó de Cristianinho homenageou os grandes momentos passados na companhia do neto.

Parabéns meu netinho lindo! Hoje é o teu dia! Estás a ficar um homem!! A avó ama-te muito! Uma publicação partilhada por @doloresaveiroofficial a Jun 16, 2017 às 11:07 PDT

