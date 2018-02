Ronaldo constrói hotel em edifício histórico de Madrid

O Pestana CR7 Madrid Lifestyle Hotel vai contar com 160 quartos luxuosos.

Depois do sucesso da parceria entre o grupo hoteleiro Pestana e o futebolista Cristiano Ronaldo, que já resultou em dois hotéis, em Lisboa e no Funchal, a marca Pestana CR7 toma os primeiros passos na internacionalização e anunciou que vai abrir um novo hotel no centro de Madrid, em Espanha: o Pestana CR7 Madrid Lifestyle Hotel

Após as primeiras notícias, que davam conta de que CR7 iria construir o seu novo hotel no edifício histórico onde se encontrea a mítica livraria Casa del Libro, gerou-se uma polémica, com a eventual alteração da fachada e traços do prédio, pelo que o grupo Pestana já veio esclarecer.

"A Joint-venture entre o Pestana Hotel Group e Cristiano Ronaldo confirma a celebração de um contrato de arrendamento de longo prazo, com o Grupo Calpense, detido pela família proprietária, desde a sua construção, do imóvel localizado na Gran Vía nº29", começa por explicar em comunicado o grupo Pestana, que assegura que a livraria Casa del Libro "irá manter-se no piso térreo".

O futuro hotel Pestana CR7 Madrid contará com 160 luxuosos quartos, um bar no terraço com vista para a Gran Vía e um exclusivo restaurante.

A licença de construção do hotel já foi emitida e, adianta o grupo Pestana "prevê-se que a obra tenha início muito em breve".