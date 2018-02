Cristiano Ronaldo constrói hotel em Madrid

Unidade fica em edifício histórico da capital espanhola.

09:47

A licença de construção do hotel já foi emitida e, adianta o grupo Pestana, "prevê-se que a obra tenha início muito em breve".



O craque português e o Grupo Pestana já têm dois hotéis: um em Lisboa e outro no Funchal.

Cristiano Ronaldo continua a investir nos negócios e, tal como tinha prometido, vai inaugurar em breve um hotel em Madrid. A morada já foi escolhida: o número 29 da Gran Vía, um edifício histórico onde está localizada a Casa del Libro, que irá manter-se no piso térreo.O futuro hotel Pestana CR7 Madrid contará com 160 luxuosos quartos, um bar no terraço com vista para a Gran Vía e um exclusivo restaurante.