Cristiano Ronaldo contra a violência

Juiz justifica agressões a mulher com adultério.

08:40

Cristiano Ronaldo assinou uma petição contra o polémico acórdão da Relação do Porto que justificou um recente caso de violência doméstica com o adultério da mulher.



A petição redigida, entre outras, pela plataforma online feminista Capazes e pela APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), sob o título ‘Essa Mulher Somos Nós’, foi assinada por mais de 19 mil pessoas.



Entre elas está agora o craque português, que segundo a Associação Capazes fez questão de assinar o texto deixando a frase: "A violência doméstica é um problema muito grave. As vítimas merecem ser tratadas de forma digna e justa."



Recorde-se que a petição foi motivada pelo polémico acórdão do juiz Neto de Moura, que citou a Bíblia para atacar uma mulher adúltera vítima de violência doméstica.