Cristiano Ronaldo esconde rosto com um lenço

Craque tenta fugir aos jornalistas e conduz sem cinto.

Cristiano Ronaldo, de 32 anos, tentou passar despercebido na última terça-feira à noite, após ter jantado com um grupo de amigos num dos melhores restaurantes da capital espanhola.



Para evitar os jornalistas que o esperavam à saída do espaço, o internacional português colocou o seu lenço em volta da cabeça e o momento acabou por ser registado pelos fotógrafos que estavam no local.



Ao arrancar ao volante do seu carro de luxo, o atleta acabou ainda por ser alertado para o facto de conduzir sem cinto de segurança, respondendo com um sorriso.