Cristiano Ronaldo marcado com cicatriz

Foi no passado dia 21 de janeiro que Cristiano Ronaldo levou um pontapé junto ao olho durante um jogo.



Agora, com a ferida já sarada, é visível a cicatriz que ficou no rosto do melhor jogador do Mundo.



O momento em que CR7 foi atingido em campo deu que falar um pouco por todo o Mundo, uma vez que o craque pegou num telemóvel para conseguir ver a dimensão da lesão.



Segundo afirmou Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo teve que levar cinco pontos logo após a partida.