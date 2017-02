Cristina, a máquina de fazer dinheiro

Hoje em dia, o preço de um post no seu blog, Daily Cristina, pode chegar a valores entre os 2500 e 7000 euros. Contactada pelo Correio da Manhã, Inês Mendes Silva não quis comentar.



A vida empresarial da diretora de conteúdos não informativos da TVI e rosto do canal há 13 anos não se fica por aqui. Cristina é ainda sócia da ‘Lovin’ Content’, uma empresa fundada pela agente e amiga Inês Mendes da Silva. Esta empresa de consultadoria e edições digitais é a agência que gere a presença da apresentadora nas redes sociais.Hoje em dia, o preço de um post no seu blog, Daily Cristina, pode chegar a valores entre os 2500 e 7000 euros. Contactada pelo Correio da Manhã, Inês Mendes Silva não quis comentar.

Cristina Ferreira é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Só em 2015, a estrela da TVI teve lucros de quase meio milhão de euros. Ou seja, por mês, Cristina fatura quase tanto nos negócios como no salário que ganha na televisão (40 mil euros). Ao todo, leva para casa qualquer coisa como 80 mil euros mensais.Apesar do sucesso conquistado em 2015, o ritmo dos negócios abrandou face ao ano dourado de 2014. O lucro da empresa – através da qual a apresentadora gere, entre outros, a loja de roupa na Malveira – teve uma quebra de 36%: caiu dos 696 mil para os 446 mil euros. Feitas as contas, Cristina arrecadou menos 250 mil euros em apenas um ano.A empresa, que tem o nome de Cristina Ferreira, foi constituída em 2008 e conta com António Ferreira, pai da apresentadora, como sócio. Devem passar por esta firma alguns dos negócios que a apresentadora, de 39 anos, foi acumulando ao longo dos anos: a loja de roupa, o perfume, o livro e a linha de calçado.