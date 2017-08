Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristina Ferreira cada vez mais sensual

Apresentadora está de férias com os pais e o filho em Ibiza.

08:32

Cristina Ferreira, de 39 anos, voltou a partilhar fotografias sensuais nas plataformas sociais, desta vez a bordo de um iate de luxo.



A apresentadora da TVI está de férias com os pais e o filho, Tiago, na ilha de Ibiza, um dos seus sítios preferidos, e não se tem privado de divulgar fotografias onde mostra a sua nova silhueta sensual.



A imagem já rendeu milhares de gostos tanto no Instagram como no Facebook e, tendo em conta a maioria dos comentários, os seguidores da apresentadora estão muito felizes com esta nova fase menos privada de Cristina.



A estrela principal da estação de Queluz de Baixo vai estar fora dos ecrãs até finais de agosto para gozar mais uns dias de descanso.