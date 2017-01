O que achou desta notícia?







Depois de Érica Silva ter dito, em conversa no 'Desafio Final' (TVI) que não gostava de Cristina Ferreira porque sempre tinha sido recebida com antipatia por esta no 'Você na TV', a apresentadora decidiu bani-la do programa.