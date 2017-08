Cristina Ferreira e Rita Pereira usam biquini igual

Apresentadora usou a peça da marca portuguesa nas férias em Marrocos.

Cristina Ferreira e Rita Pereira parecem ter mais em comum para além da cumplicidade que as duas mostram ter uma com a outra. As duas estrelas da TVI parecem ter gostos iguais no que toca à escolha de roupa.

A apresentadora e a atriz escolheram o mesmo biquini para aproveitar uns dias de descanso no estrangeiro.

O biquíni, no valor de 78 euros, pertence a uma marca portuguesa, 'Kai and Koa', criada pelo irmão da cantora Mia Rose, Henrique Teixeira Rosa.

Cristina Ferreira usou o modelo branco com transparências no passado mês de junho, quando tirou uns dias para descansar em Marrocos.

Já Rita Pereira usou a mesma peça na sua viagem mais recente a Cuba.

"Também tenho. Estás maravilhosa. Mais quente que a água", comentou Cristina Ferreira a fotografia que a atriz partilhou no Instagram. Perante o comentário da cara das manhãs da TVI, Rita Pereira respondeu "próxima ida à praia é juntas e vestidas de igual".