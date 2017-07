Apresentadora vai estar a viajar na companhia da família.

Por Rute Lourenço | 01:30

Esgotada com o ritmo intenso de trabalho ao longo dos últimos meses, em que acumulou a condução do programa ‘Você na TV’ com o novo projeto ao lado de Pedro Teixeira, ‘Apanha se Puderes’, Cristina Ferreira prepara-se para estar um mês longe dos ecrãs, numas férias com os pais e o filho, Tiago.